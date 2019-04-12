Макрон зустрівся з Порошенком та Зеленським: для чого це французькому президенту
Французький президент Еммануель Макрон зустрівся з українськими політиками Петром Порошенко і Володимиром Зеленським, з кожним – окремо. Зустріч з чинним президентом України була офіційною, а от з кандидатом у президенти Зеленським – цілком втаємниченою.
Що відомо про зустрічі у Парижі
Спочатку в Парижі не поспішали підтверджувати ці зустрічі.
Читайте також: Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта
Інформація про перемовини між Макроном, Порошенком і Зеленським з'явилася на офіційному сайті французького президента лише ввечері 11 квітня.
Зустріч з українськими політиками анонсували на сайті президента Франції
Не надто багато уваги приділили цим подіям і французькі ЗМІ. Навіть попри те, що зустрічі між чинними главами держав й кандидатами в президенти – незвична практика в міжнародній політиці.
В авторитетному французькому виданні Le Monde спробували пояснити французам та світу неоднозначні дії Еммануеля Макрона.
Зацікавлення Зеленським з боку Франції без сумніву є феноменом. Цей новачок на політичній сцені України, який бачить себе таким собі "українським Макроном", зміг за декілька місяців позбутися своїх суперників,
– зазначили у виданні.
Й додали, що гуморист залишається доволі неоднозначним щодо своїх планів, зокрема це стосується конфлікту з Росією.
За словами екс-міністра закордонних справ Володимира Огризка, проводити будь-які аналогії між Зеленським і Макроном – некоректно. Адже в кожній країні все відбувається дуже індивідуально.
Для чого Макрон зустрівся з обома кандидатами
Експерти ж впевнені: французи хочуть перехопити у Німеччини першість в Нормандському форматі й зрозуміти, чим дихає лідер президентських перегонів в Україні.
Європа, зокрема Франція, хоче більше дізнатись про політичні програми й зовнішньополітичну орієнтацію обох кандидатів. А також обговорити питання, які пов'язані, зокрема, з європейською безпекою: йдеться про Донбас та Крим,
– пояснив експерт-міжнародник Ілля Куса.
Президент Франції, на думку політологів, прагне цією зустріччю нагадати своїм потенційним колегам з України про важливість повного виконання Мінських домовленостей.
Зустріч Макрона й Зеленського відбулася за неформальних обставин й у закритому режимі о 16:00 за Києвом. А от для Петра Порошенка Єлисейський палац о 19:00 влаштував прийом за участі Республіканської гвардії. Чи перетнулися шляхи кандидатів у президенти України поки що невідомо.