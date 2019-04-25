Макрон: Шенгенську зону потрібно зменшити, вона не працює

Шенгенську зону потрібно змінити, якщо потрібно – навіть зменшити. Таку позицію висловив президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон озвучив свою позицію щодо Шенгенської зони: її, мовляв, необхідно змінити. Аж до зменшення кількості країн, які входять до неї. Про це повідомив Інтерфакс.

Нагадаємо, 12 квітня Макрон зустрівся з Порошенком та Зеленським: для чого це французькому президенту – у матеріалі 24 каналу

Що сказав Макрон про Шенгенську зону

"Потрібно змінити Шенгенську зону. Можна навіть зробити так, щоб вона містила менше країн", – сказав французький лідер на прес-конференції в четвер, 25 квітня. І додав, що, на його думку, у тому стані, в якому вона є зараз, Шенгенська зона "більше не працює".

Які країни потрібно виключити із Шенгенської зони

За словами Макрона, виключити із зони потрібно ті країни, які відмовляються брати участь у розподілі мігрантів. Адже мігранти масово прибувають до Європи, а далеко не всі країни вважають за потрібне намагатися розв'язати цю кризу.



Мапа Шенгенської зони у Європі

Критично висловився Макрон і щодо тих країн, які зараз перебувають у Шенгенській зоні, але уваги своїми кордонами не надають. "Щоб приймати когось – потрібен будинок. А будинок повинен мати стіни", – наголосив президент Франції. Франція ж буде "серйозно змінювати міграційну політику": притулок біженцям будуть надавати, але й будуть "боротися з тими, хто зловживає" можливістю отримання притулку.

Що таке Шенгенська зона? Зараз у Шенгенській зоні – 26 європейських держав, що приєдналися до угоди, підписаної в селі Шенген, що у Люксембурзі, 1985 року. Мова не лише про країни Євросоюзу. Зокрема, члени ЄС Британія й Ірландія до Шенгенської зони не входять, а от Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн, які не є членами ЄС – входять.



До того ж, Румунія, Болгарія, Кіпр та Хорватія ще не увійшли до Шенгенської зони, але зобов'язалися це зробити. Мікродержави Монако, Сан-Марино, Ватикан, які не є членами ЄС, і Андорра фактично не здійснюють прикордонний контроль.



У сфері міжнародних подорожей Шенгенська зона діє подібно до єдиної держави з прикордонним контролем на зовнішньому кордоні, але без прикордонного контролю на внутрішніх межах держав, що входять у цю зону.



Українці мають право безвізового в'їзду до країн Шенгенської зони з 11 червня 2017 року.