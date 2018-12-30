Макрон в образе Гитлера: французское издание извинилось за провокационную обложку

29 декабря Французская газета Le Monde опубликовала обложку, на которой президент Эммануэль Макрон изображен в стиле, который вызывает ассоциации с нацистской пропагандой.

Об этом сообщает BFMTV.

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Обложка журнала, который выпускает редакция Le Monde, вышла из изображением Макрона в полупрофиль (так часто на агитплакатах нацистов изображали Адольфа Гитлера) на красном и белом фоне, напоминающий флаг нацистов. Стилизованная буква M в названии журнала может вызвать ассоциации со свастикой.

Hâte de comprendre ce qui fonde les références graphiques et iconographiques du ⁦@lemonde_M⁩ S’il ne peut s’agir de hasard, de quoi s’agit-il alors ? À la recherche du sens perdu... pic.twitter.com/MHMmia0G2c — Richard Ferrand (@RichardFerrand) December 29, 2018

Обложка, опубликованная из-за протестов "желтых жилетов", называется: "От инвестирования до желтых жилетов: Елисейские поля, театр макроничнои власти".

Однако редакция Le Monde извинилась за такое сравнение.

Обложка M le magazine du Monde за субботу 29 декабря вызвала критическую реакцию некоторых наших читателей. Мы извиняемся перед теми, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно и не соответствует тем утверждениям, которыми нас упрекают,

– говорится в заявлении председателя редакции Люка Броннера.

Он пояснил, что элементы обложки содержат отсылки к графическому дизайну российских конструктивистов начала 20 века, которые часто использовали черный и красный цвет.

Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 мая в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.