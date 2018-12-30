15:19
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Макрон в образе Гитлера: французское издание извинилось за провокационную обложку

      25 Читати новину українською
      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / Фото из открытых источников

      29 декабря Французская газета Le Monde опубликовала обложку, на которой президент Эммануэль Макрон изображен в стиле, который вызывает ассоциации с нацистской пропагандой.

      Об этом сообщает BFMTV.

      Читайте также: "Не учите Россию": у Лаврова вызывающе отреагировали на требования Макрона и Меркель

      Обложка журнала, который выпускает редакция Le Monde, вышла из изображением Макрона в полупрофиль (так часто на агитплакатах нацистов изображали Адольфа Гитлера) на красном и белом фоне, напоминающий флаг нацистов. Стилизованная буква M в названии журнала может вызвать ассоциации со свастикой.

      Обложка, опубликованная из-за протестов "желтых жилетов", называется: "От инвестирования до желтых жилетов: Елисейские поля, театр макроничнои власти".

      Однако редакция Le Monde извинилась за такое сравнение.

      Обложка M le magazine du Monde за субботу 29 декабря вызвала критическую реакцию некоторых наших читателей. Мы извиняемся перед теми, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно и не соответствует тем утверждениям, которыми нас упрекают,
      – говорится в заявлении председателя редакции Люка Броннера.

      Он пояснил, что элементы обложки содержат отсылки к графическому дизайну российских конструктивистов начала 20 века, которые часто использовали черный и красный цвет.

      Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 мая в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: СМИ Протесты "желтых жилетов" Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сегодня , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 62
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сегодня , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1466
      Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      сегодня , 10:02 Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      Настя Сукач 17183
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сегодня , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 1287
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля
       29 августа , 12:55
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук