Макрон в образі Гітлера: французьке видання вибачилося за провокативну обкладинку

29 грудня Французька газета Le Monde опублікувала обкладинку, на якій президент Еммануель Макрон зображений у стилі, яка викликає асоціацію з нацистською пропагандою.

Про це повідомляє BFMTV.

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Обкладинка журналу, який випускає редакція Le Monde, вийшла з зображенням Макрона у напівпрофіль (так часто на агітплакатах нацистів зображали Адольфа Гітлера) на червоному і білому тлі, яке нагадує прапор нацистів. Стилізована літера M у назві журналу може викликати асоціації зі свастикою.

Hâte de comprendre ce qui fonde les références graphiques et iconographiques du ⁦@lemonde_M⁩ S’il ne peut s’agir de hasard, de quoi s’agit-il alors ? À la recherche du sens perdu... pic.twitter.com/MHMmia0G2c — Richard Ferrand (@RichardFerrand) December 29, 2018

Обкладинка, опублікована через протести "жовтих жилетів", має назву: "Від інвестування до жовтих жилетів: Єлисейські поля, театр макронічної влади".

Проте редакція Le Monde вибачилася за таке порівняння.

Обкладинка M le magazine du Monde за суботу 29 грудня викликала критичну реакцію деяких наших читачів. Ми перепрошуємо у тих, кого шокувало її графічне оформлення, хоча воно і не відповідне тим закидам, якими нам дорікають,

– йдеться у заяві голови редакції Люка Броннера.

Він пояснив, що елементи обкладинки містять відсилання до графічного дизайну російських конструктивістів початку 20 століття, які часто використовували чорний і червоний колір.

Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.