По словам Макрона, вагнеровцы используют антифранцузские настроения в ЦАР. Президент говорит, что в стране растет влияние Китая, Турции и России.

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Макрон сказал, что система дезинформации в ЦАР хорошо реализована. Это, как заметил политик, способствует использованию российских наемников в Африке.

Лучший пример – Центральноафриканская Республика, где этот антифранцузский дискурс позволил узаконить присутствие хищных российских наемников. Президент Туадера сегодня является заложником группы Вагнера,

– подчеркнул Макрон.

Что говорят в ЦАР

Международное французское радио сообщало, что в столице ЦАР Банги уверяли, будто бы связаны не с так называемой ЧВК "Вагнера", а с российским Министерством обороны в рамках двустороннего договора, который реализуют под контролем Совета Безопасности ООН.

Что этому предшествовало