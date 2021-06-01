За словами Макрона, вагнерівці використовують антифранцузькі настрої у ЦАР. Президент каже, що в країні зростає вплив Китаю, Туреччини та Росії.

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Макрон сказав, що система дезінформації в ЦАР добре реалізована. Це, як зауважив політик, сприяє використанню російських найманців в Африці.

Кращий приклад – Центральноафриканська Республіка, де цей антифранцузький дискурс дозволив узаконити присутність хижих російських найманців. Президент Туадера сьогодні є заручником групи Вагнера,

– наголосив Макрон.

Що кажуть в ЦАР

Міжнародне французьке радіо повідомляло, що в столиці ЦАР Бангі запевняли, нібито пов'язані не з так званою ПВК "Вагнера", а з російським Міністерством оборони в рамках двостороннього договору, який реалізовують під контролем Ради безпеки ООН.

Що цьому передувало