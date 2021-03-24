Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Турция может попытаться повлиять на будущие выборы во Франции. Он также призвал быть "очень благоразумными".

В то же время Макрон не конкретизировал, каким образом и в какие выборы Турция может попытаться вмешаться. Он сказал только, что Турция будет "играть на общественном мнении".

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Французский лидер подчеркнул, что Франция должна вести диалог с Турцией.

Если вы скажете сразу: мы больше не можем с вами работать, никаких дискуссий, они откроют двери, и у вас будет 3 миллиона сирийских беженцев, прибывающих в Европу. Мы должны работать с Турцией,

– сказал Макрон.

Обратите внимание! Во Франции должны состояться сразу 2 волеизъявления. Региональные выборы запланированы на июнь 2021 года, а президентские – на 2022 год. Макрон не уточнил, в какие именно выборы может вмешаться Турция.

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