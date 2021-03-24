Конфликт обостряется: Макрон опасается вмешательства Турции в предстоящие выборы
Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Турция может попытаться повлиять на будущие выборы во Франции. Он также призвал быть "очень благоразумными".
Источник:France 5
В то же время Макрон не конкретизировал, каким образом и в какие выборы Турция может попытаться вмешаться. Он сказал только, что Турция будет "играть на общественном мнении".
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Французский лидер подчеркнул, что Франция должна вести диалог с Турцией.
Если вы скажете сразу: мы больше не можем с вами работать, никаких дискуссий, они откроют двери, и у вас будет 3 миллиона сирийских беженцев, прибывающих в Европу. Мы должны работать с Турцией,
– сказал Макрон.
Конфликт между Макроном и Эрдоганом
- Отношения между Макроном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом резко обострились в 2020 году. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Эммануэля Макрона в ненависти к мусульманам и заявил, что тому нужно "психическое лечение". Все из-за намерения французского лидера построить так называемый "просвещенный ислам" во Франции.
- В Евросоюзе остро отреагировали на подобные высказывания Эрдогана. Там отметили, что слова президента Эрдогана в отношении президента Макрона недопустимы.
- В декабре Эрдоган выразил надежду, что Франция "избавится" от Макрона как можно скорее, охарактеризовав президента как "неприятность" для страны. В этом году, как отмечают СМИ, Эрдоган несколько смягчил тон в отношении Франции и ЕС. Вместе с тем Макрон сказал, что хочет восстановить отношения с Эрдоганом.
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