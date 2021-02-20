Эмманюэль Макрон заявил, что готов к диалогу с Россией. Более того, президент Франции убежден, что странам нужно создать "архитектуру безопасности и доверия".

Такое заявление глава Франции сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности. Отметим, что Владимир Путин уже второй раз отказался принимать в ней участие.

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Что сказал Макрон

Президент Франции выступил за диалог с Москвой и предложил создать новую архитектуру безопасности и доверия между странами.

Нам нужно заново построить архитектуру общей безопасности, которая должна включать, в том числе, диалог с Россией,

– заявил Макрон.

В августе 2019 года лидер Франции после встречи с российским коллегой называл Россию "глубоко европейской страной". Тогда Макрон отметил, что "верит в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока".

Почему Россия саботирует Мюнхенскую конференцию по безопасности

В 2020 глава Кремля также отказался участвовать в Мюнхенской конференции. Тогда вместо него в Мюнхен ездил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этом году Путин также не принимал участия в конференции. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "о бойкоте конференции по безопасности со стороны России не говорится".

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Ранее глава российского МИД попал в громкий скандал. Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС. По словам Лаврова, это произойдет, если ЕС продолжит вводить санкции против российской экономики.

Однако в ЕС отметили, что не видят смысла комментировать каждое конкретное заявление главы МИД России и отметили, что сейчас действительно важны действия и поведение России.