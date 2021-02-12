Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они готовы разорвать отношения с Евросоюзом. На самом деле это просто шантаж, чтобы опередить очередные санкции.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он заверил, что Россия не хочет отказываться от сотрудничества с ЕС.

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"Они говорят, что разорвут отношения, если Евросоюз введет дополнительные санкции, которые будут чувственными для их экономики. Я считаю, что это заявление было на опережение, это шантаж", – заверил Гармаш.

По его словам, Европа не хочет разрывать контакты с Россией, она хочет договариваться. В то же время Россия видит свою слабую сторону и делает такие заявления, чтобы опередить очередные санкции.

Выдержат ли у Европы нервы – я не знаю,

– добавил Гармаш.

Что этому предшествовало