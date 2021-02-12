Россия шантажирует Евросоюз, – Гармаш о заявлении Лаврова относительно разрыва отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они готовы разорвать отношения с Евросоюзом. На самом деле это просто шантаж, чтобы опередить очередные санкции.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он заверил, что Россия не хочет отказываться от сотрудничества с ЕС.
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"Они говорят, что разорвут отношения, если Евросоюз введет дополнительные санкции, которые будут чувственными для их экономики. Я считаю, что это заявление было на опережение, это шантаж", – заверил Гармаш.
По его словам, Европа не хочет разрывать контакты с Россией, она хочет договариваться. В то же время Россия видит свою слабую сторону и делает такие заявления, чтобы опередить очередные санкции.
Выдержат ли у Европы нервы – я не знаю,
– добавил Гармаш.
Что этому предшествовало
- Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС.
- В Кремле этот факт отрицали и заверили, что Лаврова не так поняли.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что Россия не хочет разрывать отношения, однако это возможно.
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