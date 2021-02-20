Емманюель Макрон заявив, що готовий до діалогу з Росією. Ба більше, президент Франції переконаний, що країнам потрібно створити "архітектуру безпеки та довіри".

Таку заяву очільник Франції зробив під час Мюнхенської безпекової конференції. Зауважимо, що Володимир Путін вже вдруге відмовився брати у ній участь.

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Що сказав Макрон

Президент Франції виступив за діалог з Москвою і запропонував створити нову архітектуру безпеки та довіри між країнами.

Нам потрібно заново побудувати архітектуру загальної безпеки, яка повинна включати в тому числі діалог з Росією,

– заявив Макрон.

У серпні 2019 року лідер Франції після зустрічі з російським колегою називав Росію "глибоко європейською країною". Тоді Макрон зазначив, що "вірить в Європу, яка простягається від Лісабона до Владивостока".

Чому Росія саботує Мюнхенську безпекову конференцію

У 2020 очільник Кремля також відмовився брати участь у Мюнхенській конференції. Тоді замість нього у Мюнхен їздив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Цьогоріч Путін також не брав участі у конференції. Пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "про бойкот конференції з безпеки з боку Росії не мовиться".

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Раніше очільник російського МЗС потрапив у гучний скандал. Сергій Лавров в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що Росія готова розірвати відносини з ЄС. За словами Лаврова, це відбудеться, якщо ЄС продовжить вводити санкції проти російської економіки.

Натомість в ЄС наголосили, що не бачать сенсу коментувати кожну конкретну заяву глави МЗС Росії та зазначили, що наразі дійсно важливі дії та поведінка Росії.