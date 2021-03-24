Французький лідер Еммануель Макрон вважає, що Туреччина може спробувати вплинути на майбутні вибори у Франції. Він також закликав бути "дуже розсудливими".

Водночас Макрон не конкретизував, яким чином і в які вибори Туреччина може спробувати втрутитися. Він сказав тільки, що Туреччина буде "грати на громадській думці".

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Французький лідер підкреслив, що Франція повинна вести діалог з Туреччиною.

Якщо ви скажете відразу: ми більше не можемо з вами працювати, ніяких дискусій, вони відкриють двері, і у вас буде 3 мільйонів сирійських біженців, які прибувають до Європи. Ми повинні працювати з Туреччиною,

– сказав Макрон.

Зверніть увагу! У Франції мають відбутися одразу 2 волевиявлення. Регіональні вибори заплановані на червень 2021 року, а президентські – на 2022 рік. Макрон не уточнив, в які саме вибори може втрутитися Туреччина.

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