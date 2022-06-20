Об этом 24 канала рассказал журналист из Лиона Максим Соколов. Он также отметил, что в 2017 году Эмманюэль Макрон получил абсолютное большинство, сейчас у него такое большинство обычно.

Контекст Выборы во Франции: Макрон потерял большинство в парламенте и будет искать партнеров для коалиции

Поэтому для принятия важных реформ и других критических решений – придется договариваться,

– отмечает Соколов.

Как формируется большинство во французском парламенте

Нижняя палата французского парламента насчитывает 587 мандатов, то есть абсолютное большинство – 289 депутатов . Макрон получил 245 мандатов, соответственно для принятия важных решений, например пенсионной реформы – нужно идти на договоренности, говорит журналист.

Результаты выборов в парламент Франции

Пропрезидентская коалиция "Разом" победила. За нее проголосовали более 8 миллионов человек. Мандаты распределились следующим образом:

пропрезидентская коалиция "Разом" получила 245 мест в парламенте,

блок левых сил Nupes – 131,

"Национальное объединение" – 89,

"Республиканцы" – 61.

Также в парламенте будут:

22 депутата от разных левых сил,

10 – от разных правых сил,

10 депутатов-регионалов.

Пропрезидентской коалиции "Разом" для сохранения большинства в парламенте нужно было получить не менее 289 мест. Теперь ему придется искать компромиссы с другими силами.

Недавно прошли выборы президента Франции

24 апреля обнародовали результаты выборов президента этой страны. На них победу одержал Эммануэль Макрон, набравший гораздо больше голосов, чем его оппонентка Марин Ле Пен.

По официальным результатам выборов, за Макрона проголосовали 58,55% граждан Франции. Его оппонентка получила только 41,45% голосов. Но важно то, что в первом туре разрыв между ними составлял лишь 3% голосов.

Новая партия помощи от Франции

Недавно стало известно, что Украина получит новое вооружение и другую поддержку от Франции. Речь прежде всего о новейших артиллерийских установках Caesar. Они флагман французской артиллерии. САУ могут запускать 155 миллиметровых снарядов на расстоянии до 40 километров.

Кроме того, Макрон во время визита в Киев заверил, что мы получим и мобильную систему для анализа ДНК. Это очень нужно в условиях войны, ведь поможет устанавливать личности погибших.

Что означают результаты выборов в парламент Франции: смотрите видео