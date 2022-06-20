Про це 24 каналу розповів журналіст із Ліона Максим Соколов. Він також зазначив, що у 2017 році Емманюель Макрон отримав абсолютну більшість, зараз у нього така більшість звичайна.

Контекст Вибори у Франції: Макрон втратив більшість у парламенті та шукатиме партнерів для коаліції

Тому, задля прийняття важливих реформ та інших критичних рішень – доведеться домовлятися,

– зазначає Соколов.

Як формується більшість у французькому парламенті

Нижня палата французького парламенту налічує 587 мандатів, тобто абсолютна більшість – 289 депутатів. Макрон отримав 245 мандатів, відповідно, задля прийняття важливих рішень, наприклад пенсійної реформи – потрібно йти на домовленості, говорить журналіст.

Результати виборів до парламенту Франції

Пропрезидентська коаліція "Разом" перемогла. За неї проголосували понад 8 мільйонів людей. Мандати розподілилися так:

пропрезидентська коаліція "Разом" отримала 245 місць у парламенті,

блок лівих сил Nupes – 131,

"Національне об'єднання" – 89,

"Республіканці" – 61.

Також у парламенті будуть:

22 депутати від різних лівих сил,

10 – від різних правих сил,

10 депутатів-регіоналів.

Пропрезидентській коаліції "Разом" для збереження більшості у парламенті потрібно було отримати щонайменше 289 місць. Тепер їй доведеться шукати компроміси з іншими силами.

Нещодавно пройшли вибори президента Франції

24 квітня оприлюднили результати виборів президента цієї ж країни. На них перемогу виборов Еммануель Макрон, який набрав значно більше голосів, ніж його опонентка Марін Ле Пен.

За офіційними результатами виборів, за Макрона проголосували 58,55% громадян Франції. Його опонентка отримала тільки 41,45% голосів. Та важливим є те, що в першому турі розрив між ними становив лише 3% голосів.

Нова партія допомоги від Франції

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає нове озброєння та іншу підтримку від Франції. Мовиться передусім про новітні артилерійські установки Caesar. Вони є флагманом французької артилерії. САУ можуть запускати 155 міліметрові снаряди на відстані до 40 кілометрів.

Окрім цього, Макрон під час візиту до Києва запевнив, що ми отримаємо й мобільну систему для аналізу ДНК. Це вкрай потрібно в умовах війни, адже допоможе встановлювати особистості загиблих.

Що означають результати виборів до парламенту Франції: дивіться відео