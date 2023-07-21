Об этом 24 Каналу рассказала оперная артистка, видеоблогерша и экс-депутат госдумы России Мария Максакова. Так она отреагировала на видео 2013 года, где пропагандист Владимир Соловьев уверенно говорил, что Крым – это Украина, а Россия не имеет права на эту землю. Но уже через год тот радовался из-за аннексии полуострова.

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Все начнут "переобуваться"

Как подчеркнула Максакова, Соловьев в лучшие для него времена получал достаточно большие деньги. Ему платили от 50 – до 100 тысяч долларов за одну программу. Этот пропагандист готов сделать все за деньги.

Огромные деньги начали стирать критическое мышление. Но что ждет дальше? Все понимают, что Интернет все сохраняет. Эта деятельность хорошо записана. Это будет удобно для будущего трибунала,

– подчеркнула Максакова.

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Скорее всего, сразу после того, как в России начнется внутренний переворот или другая "смута", сразу все эти пропагандисты начнут себя оправдывать. Они будут точно рассказывать, что оказались в "заложниках" режима Путина и не могли никак на это повлиять.

Это будет достаточно комично. Соловьев вообще – это такой трэш-клоун из фильма "Оно". По-другому его не назовешь. У него случаются приступы шизофазии. Он становится агрессивным и начинает распространять маниакальный бред. Но все его "превращения" есть еще впереди,

– заметила Максакова.

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