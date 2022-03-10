Главное направление – кризисный менеджмент
Бахматов в своем фейсбуке сообщил, что стал советником Садового. Новый советник мэра Львова выделил три направления работы.
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Речь идет о:
- вопросы привлечения международной помощи и логистики;
- организация и систематизация помощи временно переселенным (глобальный аспект, работа с международными донорами);
- адаптация перевозимого бизнеса к перезапуску в западном регионе
Бахматов стал советником Андрея Садового / Фото из фейсбука Бахматова
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