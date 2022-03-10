Головний напрям – кризовий менеджмент

Бахматов у своєму фейсбуці повідомив, що став радником Садового. Новий радник мера Львова виділив три напрямки роботи.

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Йдеться про:

питання залучення міжнародної допомоги та логістики;

організація та систематизація допомоги тимчасово переселеним (глобальний аспект, робота з міжнародними донорами);

адаптація перевезеного бізнесу до перезапуску в західному регіоні.



Бахматов став радником Андрія Садового / Фото з фейсбуку Бахматова

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