В россии также рассказали, где находится Буткевич, и в каком состоянии его здоровье. Об этом сообщил российский правозащитник павел чиков, информирует 24 канал.

​Обратите внимание Портрет путина в каждой камере, заставляли петь гимн россии, – "Тайра" об издевательствах в плену

Где находится Буткевич

Минобороны россии подтвердило, что украинский правозащитник Максим Буткевич находится на территории квазиреспублики "ЛНР". Состояние здоровья правозащитника "удовлетворительное".

Кроме того, в комментарии Суспільному мать Буткевича Евгения сообщила, что получила подтверждение, что ее сын жив и находится в плену. По ее словам, он был на встрече с "представителем прав человека", где ему предложили позвонить по телефону родным, но он не мог вспомнить номер мобильного, поэтому разговора не было.



В россии подтвердили, что Буткевич находится в плену.

Что известно о Максиме Буткевиче

Буткевич в марте 2022 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. До этого он был правозащитником организации "Без границ".

"К сожалению, должен поставить свою деятельность по помощи беженцам, гуманитарную и правозащитную активность на паузу. Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно – я твердо верю в это. А остальное – после победы", – писал Буткевич в соцсетях.

Ранее мама Буткевича Евгения рассказала, что освободить Максима пытается Объединенный центр поиска и освобождения пленных. Ведомство подчиняется Службе безопасности и Главному управлению разведки. По словам женщины, она от них не получала информацию, а только сообщение о том, что дело Буткевича прорабатывают.

Мать пленника отметила, что из взвода сына на связь выходили только двое пленных. Это произошло 25 и 26 июня.

Стоит посмотреть – Тайра рассказала о пленении, начале войны в Мариуполе и реабилитации: смотрите видео