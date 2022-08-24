У росії також розповіли, де саме перебуває Буткевич, та у якому стані його здоров’я. Про це повідомив російський правозахисник павло чиков, інформує 24 канал.

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Де перебуває Буткевич

міноборони росії підтвердило, що український правозахисник Максим Буткевич перебуває на території квазіреспубліки "ЛНР". Стан здоров'я правозахисника "задовільний".

Крім того, у коментарі Суспільному мати Буткевича Євгенія повідомила, що отримала підтвердження, що її син живий і перебуває у полоні. За її словами, він був на зустрічі з "представником прав людини", де йому запропонували зателефонувати рідним, але він не міг згадати номер мобільного, тому розмови не було.



У росії підтвердили, що Буткевич перебуває у полоні / фото павло чиков

Що відомо про Максима Буткевича

Буткевич у березні 2022 року приєднався до лав Збройних Сил України. До того він був правозахисником організації "Без кордонів".

"На жаль, мушу поставити свою діяльність із допомоги біженцям, гуманітарну і правозахисну активність на паузу. Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе – я твердо вірю в це. А решта – після перемоги", – писав Буткевич у соцмережах.

Раніше мама Буткевича Євгенія розповіла, що визволити Максима намагається Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених. Відомство підпорядковується Службі безпеки та Головному управлінню розвідки. За словами жінки, вона від них не отримувала інформації, а лише повідомлення, що справу Буткевича опрацьовують.

Мати полоненого зазначила, що зі взводу сина на зв'язок виходили лише двоє полонених. Це трапилося 25 і 26 червня.

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