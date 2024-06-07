Сейчас сообщение с отчетом о проведенном событии было удалено с официальной страницы института. Однако в сети остались скриншоты соответствующего поста. КНУ пока никак не комментировал такой выбор спикера.

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Встреча с Бужанским

Военный институт Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко пригласил в свои стены народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского. Тот выступил с лекцией на тему "Современный этап создания государства в Украине".

Институт сообщил, что курсанты на встрече с Бужанским обсуждали "проблемы о важности обучения и развития", а также "вопрос о значимости критического мышления населения" и другие темы. Кроме этого отмечалось, что нардеп "четко отметил важность истории"

Встреча Максима Бужанского с курсантами: смотрите скриншоты

Кто такой Бужанский