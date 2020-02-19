Скандал в Раде: Бужанский демонстративно отказался почтить Небесную Сотню: видео

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане в феврале 2014 года. Интересно, что сделал он это довольно демонстративно. Событие состоялось во время пленарного заседания 19 февраля.

Соответствующее видео появилось в сети. Как видно из кадров, в зале Верховной Рады для пленарных заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.

Обратите внимание! "Псевдопатриотический сброд": "слуга" Бужанский поддержал громкое заявление коллеги Устенко о Крыме

Заметим, что все нардепы, журналисты и другие приглашенные встали. Однако Бужанский продолжил с деловым видом сидеть на своем месте, потирая подбородок.

Впоследствии Бужанский в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что он выступает против чествования памяти только одной части погибших во время Революции 2013 – 2014 годов (говорится про Небесную Сотню – 24 канал). Правда, утверждает он, "скорбит по всем погибшим".

Я видел несколько сообщений, они – абсолютно лживы, я объясню почему. На одном из таких видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вицеспикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я – категорически против такого подхода,

- отметил Бужанский.

Действительно утром 20 февраля в Совете с предложением почтить минутой молчания память Героев Небесной сотни к депутатам обратилась заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она представляет фракцию "Батькивщина".

Смотрите видео, как Бужанский проигнорировал минуту молчания в память о Небесной сотне