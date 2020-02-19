18:08
19 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина
      Вєсті Кремля
      22:12, 18 февраля
      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:20, 18 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ООН

      Скандал в Раде: Бужанский демонстративно отказался почтить Небесную Сотню: видео

      - Читати новину українською
      Максим Бужанский / "Українські новини"

      Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане в феврале 2014 года. Интересно, что сделал он это довольно демонстративно. Событие состоялось во время пленарного заседания 19 февраля.

      Соответствующее видео появилось в сети. Как видно из кадров, в зале Верховной Рады для пленарных заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.

      Обратите внимание! "Псевдопатриотический сброд": "слуга" Бужанский поддержал громкое заявление коллеги Устенко о Крыме

      Заметим, что все нардепы, журналисты и другие приглашенные встали. Однако Бужанский продолжил с деловым видом сидеть на своем месте, потирая подбородок.

      Впоследствии Бужанский в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что он выступает против чествования памяти только одной части погибших во время Революции 2013 – 2014 годов (говорится про Небесную Сотню – 24 канал). Правда, утверждает он, "скорбит по всем погибшим".

      Я видел несколько сообщений, они – абсолютно лживы, я объясню почему. На одном из таких видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вицеспикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я – категорически против такого подхода,
      - отметил Бужанский.

      Действительно утром 20 февраля в Совете с предложением почтить минутой молчания память Героев Небесной сотни к депутатам обратилась заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она представляет фракцию "Батькивщина".

      Смотрите видео, как Бужанский проигнорировал минуту молчания в память о Небесной сотне

       

      Трансферы команд УПЛ: зима 2020
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Небесная Сотня Революция достоинства Скандал Слуга народа Верховная Рада Максим Бужанский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:09 Деньги от МВФ для Украины задерживают: в чем причина
      Юлія Поскробок
      сегодня , 16:31 Макрон хочет независимости Европы, но с участием Путина, – Politico
      18 февраля , 13:01 Топ-10 "трансферов" из футбола в покер
      17 февраля , 17:08 Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 16:20 Вдруг получится? На Банковой боятся спугнуть шанс на окончание войны
      Леонід Швець
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук