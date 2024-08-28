Об этом сообщают российские СМИ. Россиянина пытались спасти медики, но не смогли, передает 24 Канал.

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Что известно об обстоятельствах смерти Еремина

Российские пропагандисты отметили, что инцидент с Максимом Ереминым, с позывным "Ерема", произошел в Москве еще 25 августа. По словам россиян, начальнику одного из отделов ФСБ резко стало плохо и было сложно дышать. На место вызвали медиков, которые пытались спасти Еремина, однако этого сделать не удалось.

По словам российских журналистов, причиной смерти начальника отдела ФСБ стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли.



Максим Еремин умер, подавившись мясом / Фото из российских телеграм-каналов

По данным росСМИ, Максим Еремин в 1990-е годы был участником околофутбольного движения, а также одним из основателей группировки фанатов ЦСКА – Red-Blue-Warriors.

Россиянин также играл ключевую роль в операциях на Кавказе в начале 2000-х годов, приобщившись к ликвидации нескольких высокопоставленных полевых командиров. За время своей карьеры в российской спецслужбе он дослужился до звания полковника ФСБ и возглавлял контртеррористический департамент.

Также сообщается, что Еремин участвовал в командировке в Сирию во время пребывания на службе. У оккупанта осталось трое детей.