Глава организации "Союз защиты интернета" Михаил Климарев рассказал 24 Каналу, что Telegram это наиболее удобное приложение. Им часто пользуются украинские и российские военнослужащие.

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Подконтролен ли Telegram ФСБ

По мнению Михаила Климарева, Telegram не подконтролен ФСБ, ведь работники спецслужбы и российские чиновники также пользуются этим приложением. Он отметил, что в России есть и другие мессенджеры, однако их не используют провластные чиновники.

И это потому, что их контролирует ФСБ. А все понимают, что это опасно,

– предположил он.

Где расположены серверы Telegram

Климарев отметил, что в 2018 году кремлевская власть хотела заблокировать Telegram, однако это сделать не удалось, ведь серверы этого мессенджера расположены в других странах.

По открытым источникам, в Telegram есть 4 дата-центра, где хранятся все данные. Это Европа, Центральная Азия, Соединенные Штаты Америки и Дальний Восток. Кроме того, в России невыгодно размещать серверы, ведь из-за санкций это слишком дорого,

– сказал председатель организации "Союз защиты интернета".