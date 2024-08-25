Голова організації "Спілка захисту інтернету" Михайло Климарьов розповів 24 Каналу, що Telegram це найбільш зручний застосунок. Ним часто користуються українські та російські військовослужбовці.

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Чи підконтрольний Telegram ФСБ

На думку Михайла Климарьова, Telegram не підконтрольний ФСБ, адже працівники спецслужби та російські чиновники також користуються цим застосунком. Він зазначив, що у Росії є й інші месенджери, однак їх не використовують провладні чиновники.

І це тому, що їх контролює ФСБ. А всі розуміють, що це небезпечно,

– припустив він.

Де розташовані сервери Telegram

Климарьов зазначив, що у 2018 році кремлівська влада хотіла заблокувати Telegram, однак це зробити не вдалось, адже сервери цього месенджера розташовані в інших країнах.

За відкритими джерелами, у Telegram є 4 дата-центри, де зберігаються всі дані. Це Європа, Центральна Азія, Сполучені Штати Америки та Далекий Схід. Крім того, у Росії невигідно розміщувати сервери, адже через санкції це надто дорого,

– сказав голова організації "Спілка захисту інтернету".