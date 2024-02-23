Глебов учится в Институте филологии так называемого “Крымского федерального университета им. Вернадского”. О том, что его наказали, сообщило издание “Голос Крыма”.

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Как оккупанты наказали студента

Напомним, что осенью Ирина Фарион опубликовала на своем канале в социальной сети письмо от Максима Глебова – в электронном письме парень написал, что ждет освобождения полуострова и верит, что Россия проиграет в этой войне. Нардеп опубликовала скриншот письма с его личными данными – фамилией, именем, местом учебы и городом проживания.



Скриншот с канала Фарион

Тогда российские силовики быстро нашли парня и задержали его. Также парня заставили просить прощения на видео. Глебов заявил, что находится в так называемом "центре по борьбе с экстремизмом" и отрекается от своих слов.



Скриншот с пророссийского канала

К счастью, подконтрольная россиянам "комиссия по делам несовершеннолетних" установила, что действия Глебова не содержат признаков уголовного действия. Однако на студента наложили большой административный штраф, который тот должен заплатить. Максиму постановили заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Реакция Фарион

Когда появилась информация о задержании парня, Ирина Фарион заявила, что это "провокации" Федеральной службы безопасности России. Также она заявила, что студент из Крыма "должен был бы знать об опасности подписываться собственной фамилией".

Если этот студент, что вмент открестился от своих слов, реально из Крыма, то он точно должен был бы знать об опасности подписываться собственной фамилией. Несмотря на то, он почему-то это сделал, и не указал, чтобы не распространять его сообщения публично, о чем некоторые корреспонденты отмечают и, как следствие, их сообщения публикую анонимно,

– заявила она.

Напомним, недавно Фарион снова оскандалилась заявлениями о русскоязычных украинцах. Языковед назвала жителей восточных регионов страны "ущербными" и "маргиналами".