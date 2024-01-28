Эксдепутат жаловалась, что с началом полномасштабного вторжения Львов превратился в “город диверсантов”. Очевидно, Фарион таким образом апеллировала именно к украинцам, которые были вынуждены искать во Львове убежище из-за российской агрессии.

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Заявление Фарион

В эфире одной из передач языковед Ирина Фарион в очередной раз прокомментировала языковой вопрос в Украине. Она рассказала, что возмущено наличием русскоязычных украинцев в городе, где она проживает. По ее словам, теперь Львов "превратился в город диверсантов".

Я иду по площади Рынок, там говорят по-русски. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я могу отличить москаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридического "русскоговорящего населения". Это решение конституционного суда?

– заявила Фарион.

Она добавила, что украинцы, которые до сих пор говорят "московским языком"– это "маргиналы" и "ущербные люди". Она констатировала, что ими не нужно беспокоиться, а нужно беспокоиться о себе.

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