Эксдепутат жаловалась, что с началом полномасштабного вторжения Львов превратился в “город диверсантов”. Очевидно, Фарион таким образом апеллировала именно к украинцам, которые были вынуждены искать во Львове убежище из-за российской агрессии.
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Заявление Фарион
В эфире одной из передач языковед Ирина Фарион в очередной раз прокомментировала языковой вопрос в Украине. Она рассказала, что возмущено наличием русскоязычных украинцев в городе, где она проживает. По ее словам, теперь Львов "превратился в город диверсантов".
Я иду по площади Рынок, там говорят по-русски. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я могу отличить москаля от русскоговорящего? У нас нет категории юридического "русскоговорящего населения". Это решение конституционного суда?
– заявила Фарион.
Она добавила, что украинцы, которые до сих пор говорят "московским языком"– это "маргиналы" и "ущербные люди". Она констатировала, что ими не нужно беспокоиться, а нужно беспокоиться о себе.
Ирина Фарион снова оскорбила русскоязычных украинцев: смотрите видео
Предыдущий скандал Фарион
- Во время интервью в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" Ирина Фарион прокомментировала факт, что украинской армии немало русскоязычных воинов. В частности, это касалось бригады "Азов". Языковед назвала "русскими" и "сбродом" русскоязычных украинцев.
- Этими словами вызвали значительную волну возмущения у общественности. Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал ее слова такими, нарушающих равноправие граждан и обратившихся в правоохранительные органы. СБУ открыло уголовное производство по нескольким статьям.
- Ирину Фарион даже уволили из университета "Львовская политехника", где она преподавала. Однако экснардепка подала в вуз в суд– она считает свое увольнение незаконным. Более того, она назвала это решение политически мотивированным.