Ексдепутатка скаржилася, що з початком повномаштабного вторгнення Львів перетворився на "місто диверсантів". Вочевидь, Фаріон таким чином апелювала саме до українців, які були змушені шукати у Львові прихисток через російську агресію.

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Заява Фаріон

В ефірі однієї з передач мовознавиця Ірина Фаріон вкотре прокоментувала мовне питання в Україні. Вона розповіла, що обурена наявністю російськомовних українців в місті, де вона проживає. За її словами, тепер Львів "перетворився на місто диверсантів".

Я йду площею Ринок, там говорять російською мовою. Звідки я знаю, що це не москаль? Як я можу відрізнити москаля від "рускоговорящого"? В нас нема категорії юридичної "рускоговорящеє насєлєніє". Це є рішення конституційного суду?

– заявила Фаріон.

Вона додала, що українці, які досі говорять "московським язиком" – це "маргінали" та "ущербні люди". Вона констатувала, що ними не потрібно перейматися, а потрібно перейматися собою.

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