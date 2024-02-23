Глібов навчається в Інституті філології так званого "Кримського федерального університету ім. Вернадського". Про те, що його покарали, повідомило видання "Голос Криму".

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Як окупанти покарали студента

Нагадаємо, що восени Ірина Фаріон опублікувала на своєму каналі в соціальній мережі лист від Максима Глібова – в електронному листі хлопець написав, що чекає на звільнення півострова і вірить, що Росія програє в цій війні. Нардепка опублікувала скриншот листа з його особистими даними – прізвищем, ім'ям, місцем навчання та містом проживання.



Скриншот з каналу Фаріон

Тоді російські силовики швидко знайшли хлопця і затримали його. Також хлопця змусили просити вибачення на відео. Глібов заявив, що перебуває у так званому "центрі по боротьбі з екстремізмом" та зрікається своїх слів.



Скриншот з проросійського каналу

На щастя, підконтрольна росіянам "комісія у справах неповнолітніх" встановила, що дії Глібова не містять ознак кримінальної дії. Однак на студента наклали великий адміністративний штраф, який той мусить заплатити. Максиму постановили заплатити штраф 30 тисяч рублів.

Реакція Фаріон

Коли з'явилася інформація про затримання хлопця, Ірина Фаріон заявила, що це "провокації" Федеральної служби безпеки Росії. Також вона заявила, що студент з Криму "мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем".

Якщо цей студент, що вмент відхрестився від своїх слів, реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Попри те, він чомусь це зробив, і НЕ вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають і, як вислід, їхні дописи публікую анонімно,

– заявила вона.

Нагадаємо, нещодавно Фаріон знову оскандалилася заявами про російськомовних українців. Мовознавиця назвала жителів східних регіонів країни "ущербними" і "маргіналами".