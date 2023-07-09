Соревнования приурочили ко дню рождения воина – 5 июля. Родные, друзья и побратимы рассказали 24 Каналу каким был "Пистон".

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"Он всегда держит меня под руку"

Соревнования устроили друзья Героя вместе с беговым сообществом Кременчуга "Steel Runners". Среди участников профессиональные спортсмены и любители, а еще мама украинского воина.

Мне приятно, что память о Максиме жива и будет жить. Я думаю, будь Максимка рядом с нами, а он сейчас рядом, он был бы очень доволен, что его дело, любимые занятия спортом продолжаются в наших людях. Такие мероприятия должны проходить каждый год. Самое главное, что это память, которая не должна никогда никуда пропасть,

– подчеркнула мать Героя.

Женщина поделилась, что раньше занималась спортом. Теперь уже не то здоровье. Впрочем, Татьяна всегда чувствует поддержку сына.

Он всегда рядом, держит меня под руку,

– отметила мама.

Татьяна Кагал – мать Героя Украины "Пистона" / Фото предоставлено 24 Каналу

"Чтобы память о Максиме была сильной"

Турнир по кроссфиту памяти Максима Кагала проводят уже второй год подряд. Один из инициаторов мероприятия – его лучший друг в гражданской жизни. Они познакомились еще в 7 классе и пронесли дружбу через годы.

Я считаю это своим долгом, чувствую, что должен это делать, чтобы память о Максиме была сильной, чтобы вокруг этого движения вырастало новое поколение сильных и патриотических людей. Поэтому мы будем продолжать каждый год проводить это мероприятие,

– подчеркнул Артем Свергун.

В Кременчуге провели турнир памяти Максима Кагала / Фото предоставлено 24 Каналу

Партнером на мероприятии выступила ассоциация семей защитников "Азовстали".

Я очень люблю цитату Дениса Прокопенко: "Украина принадлежит нам. Смелым, настоящим и верным". Для меня именно такой "Пистон". Поэтому я считаю обязанностью пронести в себе его ценности и сделать все, чтобы его имя оставалось на слуху, даже когда меня не станет. Это теперь часть смысла нашей жизни,

– подчеркнула подруга Максима, представительница ассоциации Анна.

"Было тяжело, но я знал, что он смотрит сверху"

К соревнованиям также присоединились бойцы "Азова", защитники "Азовстали". "Пистон" был заместителем и лучшим другом Дмитрия Данилова в полку. "Шика" удалось вернуть из российского плена лишь 6 мая 2023 года.

Защитник поделился, что просто не мог не выступить. Раньше вместе с "Пистоном" они участвовали в различных забегах, соревнованиях по кроссфиту, катались на велосипедах и т.д.

Сегодня был один. Так как я довольно долго не выступал вообще, потому что был в плену, то все же это был мандраж. На самом деле, у меня не было такого плеча поддержки, которое у меня всегда было в лице "Пистона". Был только его портрет на баннерах, сделанных организаторами и его друзьями. Было тяжело, но я знал, что он сверху смотрит, что я делаю,

– подчеркнул Дмитрий Данилов.

Добавил, что такое мероприятие, безусловно, понравилось бы Максиму. Он бы обязательно принял участие в турнире, который был бы плюс-минус в день его рождения.

"Этот его родной город, один из самых любимых видов спорта и хорошая компания. Он бы занял призовое место даже в категории профессионалов. Это даже не обсуждается, я в этом действительно почти уверен", – отметил Дмитрий.

Лучший друг и мама Максима Кагала / Фото предоставлено 24 Каналу

"Под командованием "Пистона" люди не боялись идти в бой"

Заместитель командира бригады, подполковник Никита "Раз-Два" Надточий рассказал, каким был "Пистон" на поле боя.

В бою он задавал темп, на него равнялись, под командованием "Пистона" люди не боялись идти в бой. Он стал профессиональным военным,

– подчеркнул "Раз-Два".

Добавил, что Максим Кагал постоянно участвовал во всех соревнованиях. В спорте ему действительно не было равных. Герой всегда выкладывался на 100% во всем, что делал. Поэтому очень разумно почтить память воина именно таким образом, добавил Надточий.

К турниру памяти "Пистона" присоединились его побратимы из "Азова" / Фото предоставлено 24 Каналу

Был примером самодисциплины и преданности делу

Азовец Давид Касаткин рассказал, что очень часто пересекался с Максимом не только на службе, но и на спортивных соревнованиях. Хотя воины были в разных весовых категориях и не соревновались между собой, однако для "Химика" "Пистон" стал примером самодисциплины и преданности делу, которым занимаешься. Так что сегодня Максим Кагал точно стоял бы на пьедестале.

Часто говорят: "Память о воине будет жить вечно". Я считаю, что память живет, пока для этого прилагают усилия люди вокруг. За человека говорят его дела, для меня честь посетить такое мероприятие и почтить Максима именно здесь,

– подчеркнул Касаткин.

Еще один из побратимов подчеркнул, что Максим Кагал – Герой Украины, погибший в боях за Мариуполь. Важно проводить такие мероприятия, как этот турнир, ведь люди должны знать настоящих Героев нашего времени.

Война уже идет 9 лет, и неизвестно сколько еще она будет продолжаться. Поэтому каждое подразделение должно с момента гибели бойца начинать процесс подготовки к тому, чтобы чтить память,

– подчеркнул побратим.

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В память о "Пистоне" откроют хаб

Артем Свергун рассказал, что в честь Героя в Кременчуге построят спортивный комплекс. Хаб "Пистона" будет местом, куда молодежь сможет приходить и становиться лучше.

Хочется, чтобы он был. Это желание не мое, а Максимки. "Пистон" очень этому радовался, и это, так сказать, продолжение его дела, его жизни. Он очень любил спорт, будет доволен, как мы его мечту сможем реализовать,

– отметила мама Героя Украины.

Важно! Максим Кагал погиб 25 марта во время обороны Мариуполя. Вернуть тело Героя из "Азовстали" удалось только через 9 месяцев в результате обмена. Его идентифицировали по экспертизе ДНК.



5 января в Киеве простились с Максимом Кагалом. Сначала на базе, а затем на Байковом кладбище. 16 января его похоронили в родном Кременчуге.