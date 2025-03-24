Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение суда от 18 марта 2025 года.

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Что известно о разводе Козицкого

Максим Козицкий аргументировал иск тем, что хотя от брака у супругов родилась дочь, однако семейная жизнь не сложилась, в течение длительного времени пара не поддерживает семейных отношений, совместного хозяйства не ведет.

Примирение считает невозможным. Истец отметил об отсутствии взаимопонимания между ними, разные взгляды на семейные отношения и обязанности. Настаивает на расторжении брака, такой шаг является обдуманным,

– говорится в документе.

В суд Максим и Оксана Козицкие не явились, поэтому расторжение брака судья Назарий Нор принял заочно. На решение можно подать апелляцию.

Zaxid.net отмечает, что Оксана Козицкая не является публичным лицом. Председатель Львовской ОВА в декларации за 2024 год указывал ее среди членов семьи. Согласно декларации, в 2023 году она получила почти 190 тысяч гривен зарплаты от ООО "Самборская солнечная станция" и ООО "Буровая компания "Горизонт", которые связаны с бизнесменом Зиновием Козицким. Кроме этого, Оксана Козицкая заработала 23 тысяч гривен от предоставления имущества в аренду.