Государственное бюро расследований разоблачило инспектора Львовской таможни, которая собственным авто вывезла в Польшу 4 мужчин призывного возраста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Какая была схема

Правоохранители в рамках международного правового сотрудничества сообщили о подозрении инспектору одного из постов Львовской таможни. Она организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста.

Известно, что осенью 2023 года к чиновнице обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Она на своем авто довезла его до КПП "Краковец – Корчева". Перед прохождением пограничного контроля на задних боковых окнах она разместила служебную форму, чтобы скрыть пассажира.

Женщина знала процедуры проверки и могла скрывать пассажира.

По такой же схеме она переправила еще 3 военнообязанных. Один из таких "пассажиров" заплатил за услугу 3 тысячи долларов.