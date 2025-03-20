Державне бюро розслідувань викрило інспекторку Львівської митниці, яка власним авто вивезла до Польщі 4 чоловіків призовного віку. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Яка була схема

Правоохоронці у межах міжнародної правової співпраці повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці. Вона організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку.

Відомо, що восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Вона на своєму авто довезла його до КПП "Краківець – Корчова". Перед проходженням прикордонного контролю на задніх бокових вікнах вона розмістила службову форму, аби приховати пасажира.

Жінка знала процедури перевірки та могла приховувати пасажира.

За такою ж схемою вона переправила ще 3 військовозобов’язаних. Один із таких "пасажирів" заплатив за послугу 3 тисячі доларів.