Вознаграждение получит 28-летний Максим Кузьминов. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
К теме В России был самолет и 2 квартиры: пилот Ми-8 объяснил, почему перешел на сторону Украины
Подробности
Как стало известно, Максим Кузьминов получит вознаграждение в 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
Конечно, в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой,
– заявил Юсов.
Он отметил, что Украина – демократическое правовое государство, поэтому мы выполняем и собственные обязательства и соблюдаем международное право.
"Поэтому еще раз – те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, сражайтесь против путинского режима", – подчеркнул представитель ГУР.
Что известно о поступке Максима Кузьминова
- ГУР МО совместно с Нацполицией и ВСУ успешно провело операцию по похищению российского вертолета Ми-8.
- Украинская разведка поддерживала контакт с российским пилотом полгода. Летчик сам вышел на украинцев. Его семью перед этим перевезли в Украину.
- Известно, что Максим Кузьминов летел из Курска в Харьковскую область. Возле населенного пункта Шебекино он перешел в режим радиомолчания. Во время пересечения российско-украинской границы по вертолю стреляли из огнестрельного оружия и ранили пилота в ногу. Летчик предположил, что это были россияне.
- В результате российский пилот доставил вертолет Ми-8 в Украину вместе с экипажем и ценным грузом. 28-летний летчик объяснил свой поступок.
- Российский пилот заявил, что сам для себя решил не участвовать в преступлениях режима Путина против украинцев. Он подчеркнул, что ему никто не навязывал своего мнения на этот счет.