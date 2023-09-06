Винагороду отримає 28-річний Максим Кузьмінов. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Як стало відомо, Максим Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.

Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України у квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою,

– заявив Юсов.

Він зазначив, що Україна – демократична правова держава, тому ми виконуємо і власні зобов’язання і дотримуємось міжнародного права.

"Тому ще раз – ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму", – наголосив представник ГУР.

Що відомо про вчинок Максима Кузьмінова