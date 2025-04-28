Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

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Иван Выговский рассказал, что наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре. Убегая от правоохранителей, обидчик достал гранату и бросил ее в сторону полицейских, в результате чего пострадали четверо правоохранителей.

21-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского районного управления полиции сержант полиции Максим Рыжко умер от полученных травм. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Недавно Максим стал отцом, впрочем дочь узнает о его героическом поступке через годы,

– отметил глава полиции.

Выговский отметил, что обидчика сразу задержали.

Максим Рыжко погиб при исполнении / фото Ивана Выговского

В то же время глава Нацполиции обратился к скептикам, которые призывают мобилизовать полицейских. Он призвал задать вопрос: к кому вы обратитесь за защитой? По словам Выговского, что у людей немало оружия на руках, и предсказать, где произойдет беда невозможно – но полиция будет реагировать первой.

"Ежедневно мы обрабатываем тысячи подобных вызовов, но никто не знает, что ждет полицейских на месте. Мы готовы ко всему, и ценой собственной жизни защищаем наших граждан как в тылу, так и на передовой", – указал Выговский.