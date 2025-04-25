Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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На войне погиб полицейский с Тернопольщины

В среду, 23 апреля, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб боец стрелкового батальона полиции, старший лейтенант Василий Панькив. Так, во время очередной российской атаки 28-летний полицейский получил смертельное ранение.

В Нацполиции сообщили, что Василий Панькив пришел на службу в полицию в 2014 году. В течение долгого времени он работал в подразделениях следствия и дознания. Однако в июне 2024 года он добровольно присоединился к новосформированному стрелковому батальону полиции, чтобы защищать государство от российских оккупантов.

Настоящий патриот, надежный товарищ, который всегда приходил на помощь, – таким Василий навсегда останется в памяти коллег и собратьев, – вспоминают в полиции Василия.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Панькова. Вечная и светлая память.



Василий Панькив погиб на фронте / Фото Национальной полиции Украины

Ранее стало известно, что на фронте погиб Василий Малкович – боец "Правого сектора", известный под позывным "Хорват".