Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на бывшего народного депутата и участника Евромайдана Владимира Парасюка. В 2016 году его пытались посадить - тогда, по словам Парасюка, против него сфабриковали дело только за то, что он был националистом и добровольцем.

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На фронте погиб "Хорват"

Парасюк вспоминает, как суд не хотел слышать никаких аргументов о патриотизме и жертвенности.

Мы едем в суд, чтобы взять его на поруки. А он тогда сказал судьям: "У нас еще будет большая война с Россией, и я первый пойду воевать. А вы – нет. Потому что для вас Украина – это только деньги, а для меня – превыше всего",

– процитировал Парасюк.

И он действительно пошел и погиб, защищая Украину.

Василий Малкович родился на Ивано-Франковщине. О нем также писала журналистка Евгения Мазур, которая называла его "легендой". В своем интервью он рассказывал, что его путь начался еще в молодежной ячейке ВО "Тризуб имени Степана Бандеры".

Я руководил большими здоровыми дядями, которые хотели делать украинскую национальную революцию. Только никто не знал, как,

– говорил Василий.

В 2009 году они встретили Дмитрия Яроша, который озвучил перспективы: никакой славы, никакой зарплаты – только проблемы с личной жизнью и пышные похороны. Но для "Хорвата" это не было препятствием.

Все родственники по отцовской линии воевали в освободительных движениях. Начиная от Владимира Великого, который пошел походом на Карпаты, тогда к нему пристали белые хорваты – то мои предки, заканчивая всеми казаками и гайдамаками,

– рассказывал боец.

Именно поэтому он выбрал позывной "Хорват" – как символ наследственной борьбы.