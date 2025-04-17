Про це розповідає 24 Канал з посиланням на колишнього народного депутата і учасника Євромайдану Володимира Парасюка. У 2016 році його намагались посадити — тоді, за словами Парасюка, проти нього сфабрикували справу лише за те, що він був націоналістом і добровольцем.

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На фронті загинув "Хорват"

Парасюк згадує, як суд не хотів чути жодних аргументів про патріотизм і жертовність.

Ми їдемо в суд, щоб взяти його на поруки. А він тоді сказав суддям: "У нас ще буде велика війна з Росією, і я перший піду воювати. А ви – ні. Бо для вас Україна – це тільки гроші, а для мене – понад усе",

– процитував Парасюк.

І він дійсно пішов та загинув, боронячи Україну.

Василь Малкович народився на Івано-Франківщині. Про нього також писала журналістка Євгенія Мазур, яка називала його "легендою". У своєму інтерв’ю він розповідав, що його шлях почався ще у молодіжному осередку ВО "Тризуб імені Степана Бандери".

Я керував великими здоровими дядьками, які хотіли робити українську національну революцію. Тільки ніхто не знав, як,

– казав Василь.

У 2009 році вони зустріли Дмитра Яроша, який озвучив перспективи: жодної слави, жодної зарплати – лише проблеми з особистим життям і пишні похорони. Але для "Хорвата" це не було перешкодою.

Всі родичі по батьковій лінії воювали у визвольних рухах. Починаючи від Володимира Великого, який пішов походом на Карпати, тоді до нього пристали білі хорвати – то мої предки, закінчуючи всіма козаками та гайдамаками,

– розповідав боєць.

Саме через це він обрав позивний "Хорват" – як символ спадкової боротьби.