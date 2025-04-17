Воїн отримав смертельні поранення у ближньому бою з ворогом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радивилівську громаду.

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Що відомо про загибель захисника

Підфедько Сергій Миколайович, 1 жовтня 1993 року народження був родом з села Немирівка Радивилівської громади. Повідомили, що він загинув, виконуючи бойове завдання, на Краматорському напрямку. Йому назавжди залишиться 31 рік.

Солдат Збройних сил служив у гранатометному відділенні гранатометного взводу 1 механізованого батальйону. Вірний військовій присязі, захищаючи нашу Батьківщину, загинув 5 квітня під час виконання бойового розпорядження. Він отримав поранення, несумісні з життям,

– ідеться у повідомленні.

Захисника зустрічали 14 квітня, сформувавши вздовж маршруту руху скорботного кортежу живий ланцюг та ставши на коліно на знак пошани. Наступного дня у вівторок, 15 квітня, з українським воїном навіки попрощалися.

"Солдат Сергій Підфедько був похований на сільському кладовищі з усіма військовими почестями. Трикратний залп почесної варти ознаменував, що тут спочив Герой! Його ім'я відтепер назавжди буде вписано в літопис боротьби за волю України", – додали у громаді.

Прощання з Сергієм / Фото Радивилівської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

До слова, також нещодавно на фронті загинув український захисник Костянтин Терещенко, родом з Кривого Рогу. Чоловік був на війні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.