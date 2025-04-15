Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Перший Міський. Кривий Ріг". Прощання з українським воїном відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Києві.

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Що відомо про загиблого Костянтина

Костянтин Терещенко народився та зростав у Кривому Розі, навчався у школі №68. Згодом переїхав із сім'єю до столиці. З перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист Батьківщини, оскільки хотів вберегти родину.

На жаль, 8 квітня життя воїна обірвалося на передовій – там, де щодня виборюється наше майбутнє. Світла пам’ять Герою,

– ідеться у повідомленні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Нагадаємо, 8 квітня міський голова Нікополя повідомив, що ще 18 червня 2024 року на війні загинув уродженець Нікополя Володимир Горєлов 1982 року народження. У нього залишились мати, брат, син, донька та дружина.

