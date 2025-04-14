Володимир був мобілізований до ЗСУ у лютому 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Нікополя Олександра Саюка.

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Що відомо про Володимира Горєлова

До Нікополя прийшла сумна звістка. 8 квітня міський голова Нікополя повідомив, що ще 18 червня 2024 року на війні загинув уродженець Нікополя Володимир Горєлов 1982 року народження.

Він був призваний на військову службу до лав Збройних сил України 16 лютого 2023 року.

У час мирного життя він працював на місцевому підприємстві.

У нього залишились мати, брат, син, донька та дружина.

Від імені всієї громади, Нікопольської міської ради та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника!,

– зазначив мер Нікополя Саюк.

24 Канал приєднується до слів мера. Зичимо рідним пана Володимира витримку та висловлюємо наші щирі співчуття.