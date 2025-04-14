Владимир был мобилизован в ВСУ в феврале 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Никополя Александра Саюка.

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Что известно о Владимире Горелове

В Никополь пришла печальная весть. 8 апреля городской голова Никополя сообщил, что еще 18 июня 2024 года на войне погиб уроженец Никополя Владимир Горелов 1982 года рождения.

Он был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины 16 февраля 2023 года.

Во время мирной жизни он работал на местном предприятии.

У него остались мать, брат, сын, дочь и жена.

От имени всей громады, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника!,

– отметил мэр Никополя Саюк.

24 Канал присоединяется к словам мэра. Желаем родным господина Владимира выдержку и выражаем наши искренние соболезнования.