Вона загинула разом зі своєю мамою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сумської школи №2 у фейсбуці.

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Що відомо про загиблу через ворожу атаку Марину Чудесу

У Сумському закладі загальної середньої освіти І-III ступенів № 2 розповіли, що Марина Олександрівна Чудеса загинула у Сумах під час обстрілу балістикою. Працівники школи наголосили, що ця звістка стала для них сумною, а також вони відчувають невимовний біль.

Світла, добра, весела людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Бажаючи врятувати життя інших – загинула разом з мамою. Вона була не просто колегою, а справжнім другом. Для учнів – другою мамою,

– мовиться у дописі.

У школі підкреслили, що ця трагедія – це глибока рана в душі всіх працівників, учнів та батьків, які знали Марину Чудесу. У навчальному закладі висловили щирі співчуття сім'ї, близьким та родичам загиблої вчительки.



Марина Чудеса загинула у Сумах внаслідок російського удару 13 квітня / Фото з фейсбуку Сумської школи №2

Мама однієї з учениць Сумської школи №2 Катерина Токар також додала, що Марина Олександрівна та її мама рятували людей після першого прильоту та загинули після прильоту другої ракети.

24 Канал також висловлює щирі співчуття всім, хто знав Марину Олександрівну Чудесу та її маму через їхню загибель внаслідок російського удару по Сумах 13 квітня.

До слова, станом на 14:50 14 квітня внаслідок ворожої атаки по Сумах днем раніше всього загинули 34 людини, серед яких 2 дитини. Також постраждало 119 осіб, серед яких – 15 дітей.