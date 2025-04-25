Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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На війні загинув поліцейський з Тернопільщини

У середу, 23 квітня, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції, старший лейтенант Василь Паньків. Так, під час чергової російської атаки 28-річний поліцейський отримав смертельне поранення.

У Нацполіції повідомили, що Василь Паньків прийшов на службу до поліції у 2014 році. Протягом довгого часу він працював у підрозділах слідства та дізнання. Однак у червні 2024 року він добровільно приєднався до новосформованого стрілецького батальйону поліції, щоб боронити державу від російських окупантів.

Справжній патріот, надійний товариш, який завжди приходив на допомогу, – таким Василь назавжди залишиться у пам'яті колег і побратимів, – пригадують у поліції Василя.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Панькова. Вічна та світла пам'ять.



Василь Паньків загинув на фронті / Фото Національної поліції України

Раніше стало відомо, що на фронті загинув Василь Малкович – боєць "Правого сектору", відомий під позивним "Хорват".