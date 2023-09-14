Подозревают в коррупции на более 450 миллионов: ВАКС заочно избрал меру пресечения Степанову

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бывшему директору госпредприятия "Полиграфкомбинат". Очевидно, речь идет об экс-министре здравоохранения Максиме Степанове. Его подозревают в незаконном присвоении почти полмиллиарда гривен.

В четверг, 13 сентября, стало известно об этой мере пресечения в виде содержания под стражей. Однако отправить в следственный изолятор бывшего чиновника пока невозможно, поскольку он находится за границей.

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В какой коррупции подозревают Степанова

По версии следствия, в 2013 году тогдашний глава ГП "Полиграфкомбинат" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, через которую организовал закупку материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и других документов.

Вероятно, эта "компания-прокладка" закупала материалы непосредственно у производителей, после чего перепродавала их государственному предприятию по завышенным ценам. Подозревают,

По подсчетам, по этой схеме у государства могли украсть более 450 миллионов гривен. Эти средства перекидывали на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, в течение лет удавалось обеспечивать "маскировку" их незаконного происхождения.

Такая схема действовала в период с 2013 по 2016 год. Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти,

– говорится в сообщении САП.

Кроме того, там отмечено, что в общей сложности к этой схеме причастны 7 человек. Некоторые из них являются гражданами Эстонии и Франции. Шокирует также тот факт, что каждый гражданин Украины при оформлении документов, в первую очередь, паспортов для выезда за границу, был вынужден платить завышенную цену.

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Отметим, что стал Степанов во главе Министерства здравоохранения в марте 2020 года. Ушел со своей должности через год – в мае 2021 года.

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Ранее под круглосуточный домашний арест был отправлен Сергей Ферлий. Он был главой департамента ГП "Полиграфкомбинат", отвечающего за международные соглашения. Собственно, он единственный фигурант по этому делу, который находится в Украине.