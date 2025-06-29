Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Месь.

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Фото, на котором летчики стоят рядом

Жена павшего Алексея Меся, который также был летчиком F-16, отреагировала на гибель Максима Устименко. Она опубликовала фото "Мунфиша" рядом с Устименко.

Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь,

– подписала она фото.

Устименко и "Мунфиш" / Скриншот истории Юлии Месь в инстаграме

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 29 июня Максим Устименко применил весь комплекс бортового вооружения и сбил 7 воздушных целей. Его самолет получил повреждения во время отработки последней. "Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой", – написали в Воздушных силах.

Напомним, что Алексей Месь также погиб, защищая Украину. Во время российской атаки 29 августа он сбил 3 крылатые ракеты и 1 ударный дрон.