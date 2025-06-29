Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Юлію Месь.

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Фото, на якому льотчики стоять поруч

Дружина полеглого Олексія Меся, який також був льотчиком F-16, відреагувала на загибель Максима Устименка. Вона опублікувала фото "Мунфіша" поруч з Устименком.

Ми продовжуємо втрачати найкращих. Максим Устименко та Олексій Месь,

– підписала вона фото.

Устименко та "Мунфіш" / Скриншот історії Юлії Месь в інстаграмі

Під час масованої атаки на Україну в ніч проти 29 червня Максим Устименко застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив 7 повітряних цілей. Його літак зазнав ушкоджень під час відпрацювання останньої. "Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой", – написали в Повітряних силах.

Нагадаємо, що Олексій Месь також загинув, захищаючи Україну. Під час російської атаки 29 серпня він збив 3 крилаті ракети та 1 ударний дрон.