Виталий Василаке отметил, что не ожидал, что вместе с полицейским Максимом Зарецким был другой правоохранитель. Подозреваемый отметил, что думал, что ему удастся избежать ответственности.

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Василаке во время судебного заседания отметил, что когда его и отца остановил полицейский, то он думал, что правоохранитель один. И после того, как мужчина ударил милиционера, то не знал, что есть второй напарник.

Я думал, что полицейский, с которым я разговаривал, один. И надеялся, что он потерял сознание и мы поедем дальше. Не думал, что появится другой полицейский и откроет огонь по машине, где был мой отец. Я был в состоянии шока, забежал за машину, автоматически достал пистолет и открыл огонь по полицейскому, но я не хотел его убивать,

– заявил Василаке.

Он также подтвердил слова отца, что гранаты, которые они перевозили, принадлежали ему. В частности, Виталий Василаке отметил, что в багажнике у него было два ящика с гранатами Ф-1, в каждом по 10 штук.

В конце концов подозреваемый отметил, что "очень сожалеет о том, что произошло". Сейчас судья, который ведет дело об убийстве полицейского в Винницкой области ушел в совещательную комнату.

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