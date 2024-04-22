Віталій Васілаке зазначив, що не очікував, що разом із поліцейським Максимом Зарецьким був інший правоохоронець. Підозрюваний зазначив, що думав, що йому вдасться уникнути відповідальності.

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Васілаке під час судового засідання зазначив, що коли його та батька зупинив поліцейський, то він думав, що правоохоронець один. І після того, як чоловік вдарив правоохоронця, то не знав, що є другий напарник.

Я думав, що поліцейський, з яким я розмовляв, один, і сподівався, що він знепритомнів і ми поїдемо далі. Не думав, що з'явиться інший поліцейський і відкриє вогонь по машині, де був мій батько. Я був у стані шоку, забіг за машину, автоматично дістав пістолет і відкрив вогонь по поліцейському, але я не хотів його вбивати,

– заявив Васілаке.

Він також підтвердив слова батька, що гранати, які вони перевозили, належали йому. Зокрема Віталій Васілаке наголосив, що у багажнику в нього було два ящики з гранатами Ф-1, у кожному по 10 штук.

Зрештою підозрюваний зазначив, що "дуже шкодує про те, що сталося". Наразі суддя, який веде справу щодо вбивства поліцейського у Вінницькій області пішов до нарадчої кімнати.

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