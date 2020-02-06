Максим Козицкий новый глава Львовской облгосадминистрации – что известно о чиновнике

Бывший бизнесмен Максим Козицкий стал главой Львовской ОГА. Он уже подал декларацию в НАПК. Что известно о новом руководителе – читайте в материале 24 канала.

Биография Максима Козицкого

Максим Козицкий родился 19 февраля 1981 года в Николаеве на Львовщине. Окончил местную школу №1.

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В 1997 году поступил во Львовский медицинский университет имени Данила Галицкого на хирурга. Закончил обучение в 2004 году. Второе образование получил в Киево-Могилянской академии.

Карьера

С 2009 года Козицкий директор компании "Эко-Оптима". На своем официальном сайте она позиционирует себя как крупнейшая компания Западной Украины, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии.

В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии "Самопомич". Тогда Козицкий в совет не прошел.

Летом прошлого года был кандидатом на должность главы ЛОГА. Тогда в Офисе Президента предпочли Маркияна Мальского. Однако Зеленский не увидел весомых результатов его работы, поэтому уволил его и 27 декабря было поддержано кандидатуру Козицкого.



Козыцкий – директор "Эко-Оптима" / Фото: zaxid.net

Максим Козицкий экс-директор "Эко-Оптима"

Максим Козицкий бывший директор компании "Эко-Оптима" и целого ряда других фирм, работающих в сфере альтернативной энергетики. В январе 2020 года он передал руководство отцу Зиновию Козицкому, но остался среди конечных бенефициарных владельцев.

Компания "Эко-Оптима" существует с 2009 года и занимается производством электроэнергии из альтернативных источников – ветровые и солнечные электростанции.

В 2012 году компания получила кредит от банка ЕБРР на 13,3 миллиона евро для развития бизнеса. А в 2013 году "Эко-Оптима" получила другой кредит уже от европейского банка Vestas для приобретения двух турбин.

Компания "Эко-Оптима" впервые построила в Западной Украине ветроэлектростанцию.

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Декларация Максима Козицкого

В конце декабря 2019 года Козицкий зарегистрировал декларацию на сайте НАПК как кандидат на должность главы Львовской ОГА.

В декларации указано, что по основному месту работы, то есть в компании "Эко-Оптима" Козицкий заработал 259 тысяч гривен.

Семья

Отец Зиновий Козицкий – известный бизнесмен, владелец львовского муниципального проката велосипедов NextBike. Также является владельцем буровых компаний "Горизонт".

Жена – Оксана Козицкая. Растят двух детей: сына Зиновия и дочь Софию.