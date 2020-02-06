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      Максим Козицкий новый глава Львовской облгосадминистрации – что известно о чиновнике

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      Львовскую область возглавит Максим Козицкий / perets.media

      Бывший бизнесмен Максим Козицкий стал главой Львовской ОГА. Он уже подал декларацию в НАПК. Что известно о новом руководителе – читайте в материале 24 канала.

      Биография Максима Козицкого

      Максим Козицкий родился 19 февраля 1981 года в Николаеве на Львовщине. Окончил местную школу №1.

      Читайте также: Зеленский представил нового главу Львовской ОГА Максима Козицкого

      В 1997 году поступил во Львовский медицинский университет имени Данила Галицкого на хирурга. Закончил обучение в 2004 году. Второе образование получил в Киево-Могилянской академии.

      Карьера

      С 2009 года Козицкий директор компании "Эко-Оптима". На своем официальном сайте она позиционирует себя как крупнейшая компания Западной Украины, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии.

      В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии "Самопомич". Тогда Козицкий в совет не прошел.

      Летом прошлого года был кандидатом на должность главы ЛОГА. Тогда в Офисе Президента предпочли Маркияна Мальского. Однако Зеленский не увидел весомых результатов его работы, поэтому уволил его и 27 декабря было поддержано кандидатуру Козицкого.

      Максим Козацький
      Козыцкий – директор "Эко-Оптима" / Фото: zaxid.net

      Максим Козицкий экс-директор "Эко-Оптима"

      Максим Козицкий бывший директор компании "Эко-Оптима" и целого ряда других фирм, работающих в сфере альтернативной энергетики. В январе 2020 года он передал руководство отцу Зиновию Козицкому, но остался среди конечных бенефициарных владельцев.

      Компания "Эко-Оптима" существует с 2009 года и занимается производством электроэнергии из альтернативных источников – ветровые и солнечные электростанции.

      В 2012 году компания получила кредит от банка ЕБРР на 13,3 миллиона евро для развития бизнеса. А в 2013 году "Эко-Оптима" получила другой кредит уже от европейского банка Vestas для приобретения двух турбин.

      Компания "Эко-Оптима" впервые построила в Западной Украине ветроэлектростанцию.

      Читайте также: Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской ОГА

      Декларация Максима Козицкого

      В конце декабря 2019 года Козицкий зарегистрировал декларацию на сайте НАПК как кандидат на должность главы Львовской ОГА.

      В декларации указано, что по основному месту работы, то есть в компании "Эко-Оптима" Козицкий заработал 259 тысяч гривен.

      Семья

      Отец Зиновий Козицкий – известный бизнесмен, владелец львовского муниципального проката велосипедов NextBike. Также является владельцем буровых компаний "Горизонт".

      Жена – Оксана Козицкая. Растят двух детей: сына Зиновия и дочь Софию.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Владимир Зеленский
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