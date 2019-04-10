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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Максим Степанов: Рад, что я заставил президента выполнять Конституцию

      75 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов

      Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов не планирует судиться с президентом Порошенко относительно своей отставки.

      Об этом политик заявил сегодня во время брифинга.

      Я рад, что заставил президента хоть таким-то образом выполнять Конституцию. Формально процедура соблюдена. Поэтому обжаловать это решение в суде не собираюсь. Ведь вся страна и так увидела, какова реальная причина моего увольнения – в Одесской области были обеспечены действительно честные и прозрачные выборы. Поэтому, решение является чисто политическим,
      – заявил Максим Степанов.

      Зато Максим Степанов призвал общественных активистов, представителей разных политсил сделать все возможное, чтобы второй тур выборов прошел так же честно и без фальсификаций, как и первый.

      Максим Степанов также рассказал, что не собирается покидать политическую деятельность. "Точно знаю – из политики не уйду, все только начинается. В каком формате? Однозначно о том, какой будет соответствовать моим принципам и идеям", – добавил Степанов.

      Напомним, что ранее Максим Степанов назвал незаконными действия президента и его указ об отстранении от должности. Степанов аргументировал это тем, что не была соблюдена процедура, прописанная в Конституции. Также он заявил, что настоящая причина его увольнения – проведение честных выборов в Одесской области.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Президент Украины Максим Степанов
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