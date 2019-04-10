Максим Степанов: Рад, что я заставил президента выполнять Конституцию
Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов не планирует судиться с президентом Порошенко относительно своей отставки.
Об этом политик заявил сегодня во время брифинга.
Я рад, что заставил президента хоть таким-то образом выполнять Конституцию. Формально процедура соблюдена. Поэтому обжаловать это решение в суде не собираюсь. Ведь вся страна и так увидела, какова реальная причина моего увольнения – в Одесской области были обеспечены действительно честные и прозрачные выборы. Поэтому, решение является чисто политическим,
– заявил Максим Степанов.
Зато Максим Степанов призвал общественных активистов, представителей разных политсил сделать все возможное, чтобы второй тур выборов прошел так же честно и без фальсификаций, как и первый.
Максим Степанов также рассказал, что не собирается покидать политическую деятельность. "Точно знаю – из политики не уйду, все только начинается. В каком формате? Однозначно о том, какой будет соответствовать моим принципам и идеям", – добавил Степанов.
Напомним, что ранее Максим Степанов назвал незаконными действия президента и его указ об отстранении от должности. Степанов аргументировал это тем, что не была соблюдена процедура, прописанная в Конституции. Также он заявил, что настоящая причина его увольнения – проведение честных выборов в Одесской области.